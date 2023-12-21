Visa宣布，香港港鐵於12月23日起推出信用卡感應支付搭乘服務，乘客可於特定閘門使用Visa信用卡感應支付。感應支付普及不只讓台灣旅客遊港更方便，也體現全球實踐智慧交通和永續城市的理念。

Visa台灣總經理趙麗芳表示，Visa在2023年即透過全球網絡 VisaNet，處理超過16億筆大眾運輸系統的感應支付，年增超過 30％。Visa台灣也已與桃園機場捷運、高雄捷運合作，乘客只需用卡或是將卡綁定手機、智慧手錶感應就能使用系統，讓搭乘體驗更友善便利。Visa將持續與多方夥伴齊力推動運輸創新，實現智慧交通願景，也為在地永續盡一份心力。

目前港鐵每個車站（除機場快線車站外）已配備至少兩部提供信用卡感應支付功能的閘門，並貼有淺藍色標示方便乘客辨認。12月 23日起，乘客只要使用Visa感應式信用卡、金融卡或任何綁定的手機或智慧手錶，在淺藍色閘門的信用卡讀卡器感應便可感應出入。港鐵預計最快於2026年在機場快線提供信用卡感應支付搭乘服務。

根據Visa都市遨遊趨勢調查（Future of Urban Mobility Survey）顯示，全球九成（91％）乘客期待能在搭乘大眾運輸工具時享受感應支付；另有近三分之ㄧ（30％）偏好大眾運輸作為主要交通方式，並有超過三成（32％）表示感應支付功能是其選擇大眾運輸的首要原因。乘客選擇感應支付的前三大原因，則是便捷性（44％）、快速省時（40％）和免於擔心忘了攜帶現金（38％）。

對乘客而言，感應支付不只便捷，更是實現永續生活態度的重要途徑。報告顯示，絕大多數（88％）乘客在考量是否搭乘大眾運輸時，會將永續納入考量，超過三分之一（34％）表示永續發展是他們使用大眾運輸的首要原因。

Visa指出，將持續透過支付創新推動智慧交通，與全球逾150個城市的大眾運輸營運商、政府部門、金融機構合作，透過持續參與超過750個大眾運輸感應支付計畫，打造流暢安心的運輸體驗，支持城市永續發展。