聖誕佳節前夕，天主教輔仁大學收到大禮物！梵蒂岡教廷文化教育部公告，同意藍易振出任新校長，為天主教高等教育界的一項突破性決定。輔仁大學表示，輔大第13屆董事會第20次會議中選出藍易振為新校長，並呈報梵蒂岡教廷文化教育部，教廷文化教育部於12月14日公告後，流程上將續送我國教育部核准後聘任之。
藍易振為澳洲西雪梨大學獲得資訊管理博士學位，54歲，原任該校副校長，他個人與台灣的連結來自台北士林出生長大，畢業於天主教方濟高中。輔大校方表示，輔仁大學是台灣知名的天主教高等教育機構，為全球天主教網絡的重要成員，期盼藍易振的突破與領導，為學校規劃進一步國際化，並在堅守百年傳統的同時，開創新篇章。
面對台灣少子化所帶來的挑戰，藍易振強調，維持教育品質的重要性。校方表示，新校長計劃通過與天主教大學合作，建立海外基地來擴大學生基礎，同時不降低教育質量。作為一位與天主教有著深厚連結的人，他的信仰與對教育的熱情將融入輔仁大學的未來發展中。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：