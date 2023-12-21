聖誕佳節前夕，天主教輔仁大學收到大禮物！梵蒂岡教廷文化教育部公告，同意藍易振出任新校長，為天主教高等教育界的一項突破性決定。輔仁大學表示，輔大第13屆董事會第20次會議中選出藍易振為新校長，並呈報梵蒂岡教廷文化教育部，教廷文化教育部於12月14日公告後，流程上將續送我國教育部核准後聘任之。

藍易振為澳洲西雪梨大學獲得資訊管理博士學位，54歲，原任該校副校長，他個人與台灣的連結來自台北士林出生長大，畢業於天主教方濟高中。輔大校方表示，輔仁大學是台灣知名的天主教高等教育機構，為全球天主教網絡的重要成員，期盼藍易振的突破與領導，為學校規劃進一步國際化，並在堅守百年傳統的同時，開創新篇章。

面對台灣少子化所帶來的挑戰，藍易振強調，維持教育品質的重要性。校方表示，新校長計劃通過與天主教大學合作，建立海外基地來擴大學生基礎，同時不降低教育質量。作為一位與天主教有著深厚連結的人，他的信仰與對教育的熱情將融入輔仁大學的未來發展中。