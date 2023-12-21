今年全年民間參與公共建設金額可望上看2,200億元，財政部促參司21日指出，目前金額最大的已簽約民參案，是艾司摩爾在新北市林口區國有非公用土地設定地上權案，投資金額268.33億元。

高鐵新竹車站特定區事業發展用地開發經營案投資額264.9億元、捷運萬大線金城機廠暨莒光站／加蚋站（捷九）土地開發案金額263.15億元，則分列第二、三名。

至於促參案目前簽約金額最大的是國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區興建營運移轉案的118.15億元；高雄楠梓再生水廠78億元如果於年底前簽約，則可望超車台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，成為促參案亞軍。

財政部促參司司長李建賢表示，近年全年民參件數以2022年的171件最多，金額新高則是去年的2,828億元，今年已簽約的民參案已有91件、1,674億元，議約中案件則有23件、576億元，若可順利在年底前簽約，全年上看2,250億元。

據悉，相關議約案件中，有兩件大案近日會簽約，一是供水台積電的高雄楠梓再生水廠，該案若順利簽約，也可望讓高雄超車台北，成為今年度「招商王」；另一案則是國泰人壽桃園大溪冷鏈物流中心45億元投資案。

李建賢表示，促參2.0上路已一年，對引進民間參與公共建設的投資效益逐漸展現，包括綠能設施、農業資源循環再利用設施等新興公共建設都已出現案例，還有包括地熱發電及氫能產業專區BOT案等三件促參案將辦理前置規畫。

至於促參2.0新增的政府購買公共服務（有償PPP）模式，財政部9月已通過「污水下水道、自來水及水利設施」為第一個公共建設類別，未來該類別下的個案都可採有償PPP模式辦理，以有效降低投資風險，創造民間投資誘因。

李建賢表示，目前財政部持續就「環境污染防治設施」、「交通建設及共同管道」及「衛生福利及醫療設施」三個類別進行政策評估作業，環境污染防制設施明年初即可望納入，另兩項的評估確認則預計明年中完成。

促參司表示，財政部設置協助解決的促參案件履約爭議的調解會7月成立並開始運作，迄今已有六個案件申請調解，其中兩案預計下周即可提出調解建議。