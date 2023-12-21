歲末寒冬，寶格冰淇淋攜手南台中家扶中心，以「聖誕募禮-愛的聚繪」活動為主題，為孩童的願望清單增添色彩，寶格冰淇淋則回饋冰品給捐贈禮物的民眾，且提供免費禮物包裝和消毒整理服務。今年，家扶中心的孩子們共列出400份聖誕願望清單，結果捐贈禮物的民眾太踴躍，截至今（21）日已募集近700份，活動圓滿成功！

這次募款活動特別邀請台灣插畫家張凡旋（Francis），同時也是台北「貳拾陸巷咖啡廳」的主理人，共同參與並策劃了活動的主視覺。他用黑色線條勾勒出生動有趣的圖騰，供南台中家扶中心的孩子們著色，讓寶格店內充滿了孩童的童趣和想像力。

此外，插畫家張凡旋也慷慨捐贈個人繪本、手作購物袋等周邊商品。而「貳拾陸巷咖啡廳」也將與寶格冰淇淋緊密合作，希望未來讓北部的民眾也能品嚐到五星級主廚指定、台灣頂級冰淇淋品牌的美味。

寶格冰淇淋表示，「聖誕募禮」活動今年邁入第8年，部分常客一直支持著這項公益活動，每年都積極參與，按照孩子們的許願清單匿名寄送禮物給寶格冰淇淋。

不僅如此，偶然經過的民眾看到寶格冰淇淋店內堆滿的聖誕禮物後，也紛紛通過捐款的方式參與，讓寶格代為購買清單上的禮物。寶格表示，所有募得的款項都被用來購買小朋友的聖誕許願清單，共計募得近700份聖誕禮物。這次活動的成功，不僅展現了社區的溫暖與關懷，也呼籲更多人關注孩童的成長與福祉。