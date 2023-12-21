華爾街日報今天引述知情人士表示，拜登政府正討論調高一些中國產品的關稅，其中包括電動車，以提振美國清潔能源產業。

報導引述知情人士表示，美國目前對從中國進口的電動車徵收25%關稅，有助於阻止獲得補貼的中國汽車製造商進軍美國市場；而增加電動車關稅應該對於美國消費者的立即影響很小。

報導表示，拜登政府也正考慮調高其他中國產品的關稅，包括太陽能產品及電動車電池組。美國目前主要從東南亞進口太陽能產品，但中國仍然是美國電動車電池的主要來源。

拜登政府也可能會提高清潔能源產品的關稅，但也正考慮降低一些美國官員認為不具戰略重要性的中國消費品關稅。

報導表示，拜登政府目前仍未就調整關稅作出最終決定，此前的討論也沒有改變關稅稅率。美國貿易代表署及美國國家安全委員會發言人拒絕對此置評。

報導說，美國官員擔心中國在經濟低迷的情況下會以低價在全球市場傾銷清潔能源產品，而美國公司難以競爭。

歐盟執委會10月對中國政府涉嫌非法補貼電動車的貿易調查正式立案，將於13個月內調查完畢；啟動調查9個月內，可以對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性的反補貼關稅。