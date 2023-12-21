英國最高法院今天針對人工智慧（AI）能否擁有專利權做出英國劃時代判決，駁回了美國電腦科學家塞勒替其人工智慧系統DABUS設計的發明申請專利案。
路透社報導，塞勒（Stephen Thaler）希望在英國取得2項發明的專利，他說，這些發明是由他名為DABUS的「創造力機器」設計的。
但塞勒的專利申請遭到英國的智慧財產局（Intellectual Property Office，IPO）拒絕，理由是發明人必須是人類或公司，而不是機器。
塞勒上訴到英國最高法院，法官今天一致駁回他的上訴，因爲根據英國專利法，「發明人必須是自然人」。
不過，法官吉秦（David Kitchin）在判決書中寫道，這起案件「不涉及更廣泛的問題，（也就是）能自主行動且由人工智慧驅動的機器生成技術進步，是否應能獲得專利權」。
塞勒的律師則透過聲明表示，這起判決「確定英國專利法目前完全不適宜保護人工智慧機器自主生成的發明，因此完全不足以支援任何依賴人工智慧開發新科技的行業」。
英國智慧財產局的一名發言人對判決結果表示歡迎，並樂見其「針對讓人工智慧機器的創造物獲得專利權，做出法律上的相關澄清」。
塞勒今年稍早也在美國輸掉一場類似法律挑戰，他向美國專利商標局（US Patent and Trademark Office）替其人工智慧系統創造的發明申請專利遭到拒絕後，他向美國聯邦最高法院提出的上訴也遭到拒絕審理。
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