台寶生醫（6892）為加速CDMO、新藥發展，21日董事會通過辦理今年度第二次現金增資，擬發行新股1萬2千張，暫定每股價格約32~38元間，預計最多募資4.56億元。
此外，董事會決議也董事長與國內一家頂尖醫學中心簽署產學合作契約，鎖定細胞治療領域，從臨床前研究、創新醫療技術開發、轉譯加值、臨床試驗到臨床應用等，展開全面性合作，透過銜接國際臨床試驗的經驗，提升台灣細胞醫療的競爭力，並開發高品質的細胞醫療產品，創造多贏。
受惠主力客戶CDMO訂單進入放量階段，台寶11月營收以3,497萬元，創歷史單月新高，年增3952％；累計前11月營收6,277萬元，同創歷史新高，年成長49.33％。有鑑公司成功拓展美國市場，CDMO在手訂單能見度高，加上旗下治療下肢缺血的基因修飾細胞新藥MSC／VEGF，預計明年首季在美國、台灣申請一期臨床試驗，以及甫取得的器官移植抗排斥新藥也將於明年啟動二期臨床收案，公司樂觀看待明年營運成長表現。
台寶表示，公司技術為細胞及基因治療(Cell and Gene Therapy, CGT)， 發展新藥開發及CDMO的雙核心事業持續成長中，近月來公司陸續啟動多個國際合作案，持續擴增且強化產品線組合，包括取得一項獲美國FDA二期臨床試驗許可的器官移植抗排斥孤兒藥、進而爭取國際CDMO潛在訂單等，而為加速各項創新研究與藥物開發，董事會通過辦理本次現金增資，預計募資上限4.56億元，用於充實營運資金、投資美國子公司以支應各項研發與臨床試驗、製程開發等費用。
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