封測大廠南茂科技（8150）宣布董事會於今（21）日通過100％轉投資子公司ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.出售所持有宏茂微電子（上海）有限公司之全數45.0242％股權予蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）等11家大陸當地的合夥企業，初估處分損失約0.41億元。

南茂科技表示，此次出售所持有宏茂微電子（上海）有限公司之全數45.0242％股權予蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）等11家大陸當地的合夥企業，其交易金額為人民幣979.3佰萬元（約新台幣42.9億元），分兩期交割股權價款，其中第二期的價款將於第一期價款支付6個月後支付，預估處分損失約為新台幣0.41億元，惟實際損益數字將依實際交易日之財報金額及匯率而有差異，悉以實際入帳數為準。

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