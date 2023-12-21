2023年最後倒數，台股長線展望佳，投資人持續湧入高股息ETF。其中，中信成長高股息（00934）自11月1日掛牌來，規模迅速成長，21日首度站上百億元，來到100.8億元，僅花37個交易日，成為2023下半年規模最快突破百億元的ETF，亦是第7檔百億元的台股高股息ETF。
中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，11月台股大漲8.7％，外資從連續4個月淨匯出轉為淨匯入，匯入金額達3,500億元，寫下歷史次高，主要受美國聯準會（Fed）降息趨勢明確，市場預期升息循環已進入末段，加上美債殖利率回落等影響，使外資轉而買進台股。
另根據歷史經驗，當Fed最後一次升息後，台股於短中長期皆有表現空間。以中信成長高股息（00934）所追蹤的臺灣優選成長高股息指數為例，在Fed停止升息後進場並持有6個月、1年、2年及3年，指數報酬分別19％、41％、65％及109％，表現均較加權指數、臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數來得亮眼。預期Fed吹起停止升息號角時，指數成長爆發力可期。
展望後市，張圭慧認為，美國聯準會將於2024年進入調節景氣的降息循環，有望刺激經濟回溫，且隨庫存調整將步入尾聲，可望重啟每3至4年新庫存循環週期，且第一季市場有機會受惠於四年一遇的總統大選行情，以及Fed提前降息的預期，下半年市場的焦點則在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會，長期來看對市場仍屬正向。
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