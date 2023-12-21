關於大陸中止ECFA石化產品關稅減讓一事，經濟部長王美花表示，台灣出口大陸有五成是晶片半導體，對陸經濟有幫助，雙邊貿易是互惠互利的合作，這次片面行為屬經濟脅迫，且刻意於選前做政治操作，但對台出口影響有限；她說，大陸石化競爭激烈，即便在有優惠的情況下，過去11月石化業仍衰退三成，台廠已認知應走向減碳化、數位化升級產品並分散市場。
王美花21日出席「台灣未來願景數位永續聯盟會員大會」會前說明大陸宣告ECFA部分產品關稅減讓中止、美國未經核實清單等議題。她認為，非常明顯就是經濟的脅迫，且是大選前的政治操作，雖然經部已有準備，但仍感遺憾。
王美花表示，台灣跟大陸的貿易，其實是一個互惠互利的合作，對大陸的經濟是有貢獻的。對陸出口的產品裡，不僅有五成是半導體、是晶片，有九成都是「中間財」，在大陸組裝後賣到全世界去。
王美花說，在陸方要啟動調查後，經濟部就與各大產業座談；其中，石化業者提及，近期大陸石化產能不斷開出、且大幅增加，相關產品在大陸市場的競爭非常激烈。
王美花指出，即便在有優惠稅率的情況下，過去11月以來整體石化業都已衰三成，所以台廠業者已認知應走向減碳化、數位化升級產品，並分散市場，才能因應未來石化的全球佈局。
王美花強調，不論如何，針對目前被受影響的業者的部分，經濟部仍會積極協助廠商，讓業者風險降到最低，目前相關措施有疫後條例經費裡80億元協助產業升級、及上百億經費協助產業數位化、低碳化。未來，也不排除情況有需要的時候，會提供額外的補助措施。
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