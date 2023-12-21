火鍋品牌起家的築間（7723）餐飲集團，今（21）日以160元登錄戰略新版！隨著集團逐日壯大，築間持續推動永續理念，打造一個共好的生活環境，企業社會責任室近日特別安排各品牌事業處主管前往日月潭進行「淨潭」撿廢、減廢活動；同時，築間豪灑百萬訂製黃金徽章，表揚百位優秀主管，象徵最高榮耀與肯定。

築間表示，從2022年開始舉辦「吃火鍋做公益」，撥出鍋物銷售營業額的1％支持伊甸基金會；招待偏遠地區小球員吃火鍋，關注小朋友們平等教育等相關議題；更由築間總經理周秀花帶領團隊十多人，親赴長照機構進行「義煮」活動，由總部主管帶頭，透過善循環之精神實現社會責任。

築間餐飲集團今年特別安排在「2023優秀主管表揚典禮」舉辦前，由企業社會責任室帶領各品牌事業處主管前往日月潭進行「淨潭」活動。一群主管在專業SUP立式划槳教練帶領下，實行日月潭「撿廢」、「減廢」，眾人輕輕滑著SUP立槳在潭中央清理垃圾，共合力清出寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍、塑膠袋、魚網、水桶、食品包裝袋等垃圾。

隨著集團逐日壯大，延續去年的盛典，築間昨（20）日晚間於台中林酒店舉辦優秀主管表揚典禮，公開表揚百位優秀及卓越主管。今年，每位獲獎主管皆可獲得集團特別訂製的「999純金徽章」一枚，象徵最高榮耀與肯定。

不僅如此，築間餐飲集團也於11月率先宣布，今年的年終獎金將發出8,500萬元，較去年高出70％，績優員工有機會拿到三個月的年終，且自明年1月1日起實施調薪，內外場服務人員3.75萬元起、儲備幹部4.8萬元起、區主管6.5萬元起，調薪幅度約5～8％。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，自集團成立以來一直秉持互利、共享的理念，每位夥伴，不論基層員工或高階主管，不論是帶領全台門店在第一現場打拼的營運主管，或是總部後勤單位的支援後盾，皆是撐起集團成長階段的要角。這是集團二度舉辦大型的年度員工表揚大會，趁2023年末大手筆「重金」表揚辛苦一年的戰友們，也期許集團所有夥伴齊心朝目標繼續努力。