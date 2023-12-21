工商協進會今日表是根據 ECFA 早收清單，我國出口大陸可享免關稅之貨品項目原有石化 88 項、機械 107項、紡織 136 項、運輸工具 50 項、其他 140項，合計 521 項產品。
陸方宣佈中止丙烯等12 項石化產品免關稅優惠，雖然佔我國整體出口比例不大，心理影響大過實質，但工商界憂心，若陸方持續擴大取消 ECFA 早收清單項目的免關稅優惠，不免產生實質影響，例如衝擊國內就業穩定，仍應審慎面對。
工商界建議政府採取有效措施，循適當管道持續與大陸溝通，及早進行磋商，化解雙方歧見；並協助相關業者加強拓展海外市場，分散市場過度集中風險，加速轉型升級，朝向高附加價值及高階應用方面發展，以強化自我競爭力。
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