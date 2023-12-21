為落實企業永續發展，推動環境友善，元大人壽於12月份舉辦了「健康、環保登山趣」活動，呼籲員工重視自然與生物多樣性之保育，共吸引員工及眷屬共628人踴躍報名參加，於周末一同擁抱大自然，更藉由闖關活動的設計，增進員工間的共好與團隊凝聚力，並將ESG觀念融入健康促進活動中。
此次登山健行活動地點，除了台北總公司員工所健走的信義區「四獸山」，同時也串連了新北市的「大板根」、中部的「大坑九號步道」，以及南部的「柴山步道」，熱愛戶外活動的同仁紛紛報名，並自帶環保杯響應環境永續政策，拒喝瓶裝水，減輕地球負擔。參與活動的員工表示：「元大人壽是很不一樣的公司，從辦公室綠化、推行禮貌運動、舉辦樂活運動課程，並邀請員工及眷屬一起響應參與環境友善活動，不只舉辦淨灘活動、號召捐血，這次更帶大家來爬山，雖然住台北卻是我第一次爬四獸山，感覺很棒，空氣和視野很好，沿途風景也很漂亮。」
元大人壽重視員工健康、身心平衡，不僅提供員工職涯發展培訓課程，也鼓勵同仁自組社團，其中常態性運動型或體育類社團比例更高達50％，例如桌球社、登山社及樂活有氧社都是同仁熱愛的社團；此外，元大人壽也透過舉辦健康講座提供同仁健康保健新知識，並導入員工協助方案(EAPs)，透過合格心理師提供心理諮詢、法律諮詢、醫療防治、照護／其他諮詢、自我量測等五大主題，協助員工全方位強健身心，以達到工作與生活的平衡。
員工是企業的重要資產，善盡員工照護與關懷是企業永續發展重要的一環，於公司內部我們積極打造健康友善的職場環境，對外則鼓勵員工投入社會關懷，推動志工文化，並希望藉由員工活動將「環保、健康、永續」的觀念深植每位同仁及眷屬心中。
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