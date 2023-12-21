台股21日陷入回檔，加權指數下跌0.52％、收17,543點，外資也終結連九個交易日，轉為小賣，不過，人氣熱門股華碩（2357）獲得國票投顧力挺，看好2024年重返成長，給予「買進」投資評等，推測合理股價上調到470元，激勵華碩股價逆勢上揚。
華碩近期堪稱台股當紅炸子雞，國票投顧指出，在季節性因素加上終端需求回溫慢的影響下，華碩第四季整體營收將衰退，華碩經營管理階層預期，兩大部門出貨為PC季減15％、零組件季增5％。目前觀察到亞洲、美洲的產品需求都有旺季不旺的現象，需求回溫的速度視全球景氣而定，華碩10月、11月營收則符合法人預期。
2023年因高通膨持續壓抑終端需求，所幸華碩庫存管理有成，加上電競回溫狀況優於一般消費型產品，華碩營收年衰退幅度逐季收斂，每股稅後純益（EPS）也已在第二季虧轉盈，法人認為，2024年PC市場將逐漸回升，正向驅動力包含：一、自2020年疫情爆發，至2024年已有四年時間，部分PC需要換機。二、微軟將停止Windows 10的支援，可能驅使商用機種換機。三、AI PC的重點是提升消費者體驗，若2024年AI PC獲得使用者青睞，對PC產業來說，將成為長線的成長動能。
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