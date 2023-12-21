大陸今年1～11月實際使用外資金額（FDI）為人民幣（下同）1.04兆元，年減10％，連續第六個月下跌，跌幅比1～10月再擴大0.6個百分點。其中，製造業實際使用外資金額2,941.7億元，下跌2.1％，其中高技術製造業實際使用外資增長1.8％。
其他業界數據顯示，醫療儀器設備及儀器製造業、電子及通訊設備製造業分別增長27.6％、5.5％。服務業實際使用外資金金額7,087億元，下跌15.9％。建築業、研發與設計服務領域實際使用外資分別增長32.8％及9.1％。高技術產業引資3,866.5億元，占實際使用外資金比重37.2％，較2022年全年提升1.1個百分點。
從來源來看，英國、法國、荷蘭、瑞士、澳洲實際對中投資分別增長93.9％、93.2％、34.1％、23.3％、14.3％。另外，全國新設立外商投資企業48,078家，年增36.2％。
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