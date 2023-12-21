「人事凍結、遇缺不補」是不少企業為節省成本採取的措施。近日有網友抱怨，雖然公司有開職缺，但1個多月來都找不到人，除了公司開出的薪資太低，老闆還總是在面試時丟出奇葩問題，讓他懷疑老闆根本是故意不補人。貼文釣出不少「感同身受」的網友回應。

這名男網友在Dcard上以「老闆故意不補人」為標題發文，透露因為有同事在年末提離職，公司徵人也徵1個月了。一開始面試的求職者只有符合老闆要求的「聰明人」，可是男網友認為，其實老闆願意給的薪水根本請不到人，加上年底投履歷的人很少，讓他不得以只期盼能找個「正常人」來應徵，他願意從頭帶起。

然而經過幾場面試，原PO發現，老闆根本無意找人進來，在面試時總提出各種奇葩問題，讓他「無地自容只想早早結束面試」。他不禁懷疑老闆是故意這樣做，好來測試留下的員工能否扛住當前的工作量。

原PO詢問網友遇到這種狀況該如何處理，釣出不少有類似經驗的「過來人」回應，認為其實老闆就是為了「省錢」，「省成本呀，剩下的人扛得住，就是老闆賺到」、「為了省錢，至今沒看過老闆會用聰明的新人」。

許多苦主更感嘆，「彷彿看到我的現狀，老闆說要補人，說到現在也沒看到一個，工作量越來越多」、「之前一個人當四個人用（包含老闆的業務），東西用不完還要同時帶五個新人」、「年底，我下面員工兩個都離職。原本我們三個做著4～5人工作 別人不做的，都丟給我們 現在我一個人做4～5人工作」。

不少網友乾脆勸他離職，「104打開來」、「只要你也走了，就不關你的事囉」、「領完年終跟者離職」、「離職讓他知道便宜沒好貨」。