陸委會副主委詹志宏21日表示，中共自4月以來採取一連串的舉措，不僅嚴重違反國際正常貿易的處理程序與慣例，在所謂調查過程與公布的結果中，充滿不合理的說詞，扭曲兩岸互動的事實，陸委會警告中共當局立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步片面傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。
大陸商務部4月對台發起貿易壁壘調查，12月15日公布調查結果，認為台灣對大陸存在違反「對外貿易壁壘調查規則」，構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。並提到台灣未能履行ECFA第二條規定的「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的義務，對ECFA目標的實現「造成嚴重影響」。
大陸國務院關稅稅則委員會21日公布，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）規定，宣布自2024年1月1日起，中止包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品關稅減讓。
詹志宏21日在例行記者會上回應，中共貿易壁壘調查的過程中，申請書、評論意見及非機密數據均未公開，且刻意跳過我方政府，陸方不僅不符合WTO規範，亦不符合ECFA機制。針對不合理處，詹志宏表示，陸方指出調查期間我方不斷增加貿易限制品項，但事實上，只是我方海關進口稅則分類的調整，實際禁止進口的貨品並沒有更動。
此外，WTO及ECFA都已有爭端解決規定，中共當局卻避開WTO及ECFA的調處機制，完全不符合現行的規範。
詹志宏表示，明年1月13日我國將舉行總統及立法委員選舉，針對中共當局一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，陸委會再度對中共當局提出嚴厲譴責，也奉勸中共當局早日覺醒，不要再耗費徒勞無效的手段，也不要再進一步傷害兩岸關係，這些都是損人不利己的作為。
陸委會指出，介選是中共短期的政治目標，而其對台經濟脅迫的作為，不會因選舉而結束，而會持續長期操作。促融、促統，乃至弱化台灣經濟、鎖進中國大陸，發展紅色供應鏈，才是其長期的政治圖謀。
陸委會呼籲國人，我們的自由民主制度經歷全體人民數十年的努力辛苦建立，我仍必須全力捍衛，阻絕中共對我民主自由體制的破壞。
陸委會呼籲中共當局，兩岸貿易相關問題應該回到既有爭端解決機制來處理，雙方本於WTO基本原則進行溝通協商，不涉及任何政治前提，也不拘形式。期待雙方相向而行，以共同維護兩岸整體經貿交流的良好氛圍。
針對是否有掌握未來大陸還會有相關動作，詹志宏重申，我們一再呼籲雙方應該繼續循既有機制化解爭議。我們相當珍惜多年以來建立起的經貿環境，不要因為一時的政治操作，破壞兩岸經貿氣氛。
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