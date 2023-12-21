鎖頭大廠台灣福興（9924）今年第三季的旺季，單季每股盈餘衝高至2.14元之後，福興正處走緩的第四季，雖然下游客戶訂單沒有太大變化，但，因應未來的擴廠需求，福興前進泰國購買的4.5萬坪土地，明年可望完成過戶，並分期逐步開發。

福興財務長李國偉21日在法說會指出，福興主力產品包括門鎖、電子鎖、關門器、防火平推鎖、以及天地鉸鏈等，客戶以北美為大宗，占比約69％，其次為亞太地區和澳洲，約占20％，歐洲則有6％。

他說，今年的供給與需求並沒有太大變化，市場需求也相當穩定，在第三季的旺季之後，第四季營運將有些走緩。

福興今年第三季單季營收26.68億元，每股稅後盈餘2.14元，累計今年前三季營收65.52億元，比去年同期的73.97億元，年減11.42％，累計前三季每股稅後盈餘3.85元，比去年同期的4.14元，年減7％。

李國偉表示，未來的三大營運重點，包括泰國子公司建廠、提升自動化製程、以及持續新產品開發，其中，董事會今年3月已通過在東南亞地區設立子公司及生產基地，並在今年6月在泰國春武里府龍炎縣洛加納龍炎工業園區，取得44,735坪土地，總金額約泰銖3.88億元。

他說，該筆土地可望在明年初完成過戶，並分期逐步建置生產線，至於產能多寡，目前還在規畫中，整體投資金額約4,500萬美元。