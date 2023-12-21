平均地權條例在今年7月上路，不過市場在政策上路後，預售揭露量又回到單月萬件水準，市場逐漸消化政策利空，雖然非自用的需求下降，不過自用買盤交易回穩，10月的預售揭露件數又重回1萬件，月增11％，且較去年低迷市況大幅成長年增68％。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場雖然是自用當道，不過整體買氣穩健，若以六都加上新竹地區來看，表現較平淡的是台北市，北市因為房價較高首購比例低，加上平均地權條例還限制私法人購置住宅採許可制，買氣回溫速度不如其他各都，平均地權條例上路也改變預售生態，預售買盤的非自用買盤大幅減少，購買的多以自用需求為主。
統計顯示，全國的預售揭露件數在政策上路前達到高峰，市場有趕上車效應，6月預售揭露1.4萬件，寫下預售揭露以來的單月新高，不過7月量縮剩下6,600餘件，之後逐月回溫，10月又重新回到單月萬件水準。
10月除了北市以外，主要都會區的揭露量都呈現年增表現，揭露量最高的是桃園市的2087件，年增9成月增16％，台中市則是2,045件，月增15％年增86％，新北市1,771件年增7成且月增7％，高雄市900餘件，年增66％，台南市597件年增22％，不過南二都雙雙較上月微幅減少。
曾敬德指出，一手預售市場整體表現交易大致穩定，除了高單價、高總價產品交易較慢外，重劃區、捷運站、大面積基地開發案與科學投資題材區域，都仍是市場較為吸睛的產品，只要預售銷售狀況穩定，開發商也不太會遇到日後的囤房稅問題。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：