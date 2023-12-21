平均地權條例在今年7月上路，不過市場在政策上路後，預售揭露量又回到單月萬件水準，市場逐漸消化政策利空，雖然非自用的需求下降，不過自用買盤交易回穩，10月的預售揭露件數又重回1萬件，月增11％，且較去年低迷市況大幅成長年增68％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場雖然是自用當道，不過整體買氣穩健，若以六都加上新竹地區來看，表現較平淡的是台北市，北市因為房價較高首購比例低，加上平均地權條例還限制私法人購置住宅採許可制，買氣回溫速度不如其他各都，平均地權條例上路也改變預售生態，預售買盤的非自用買盤大幅減少，購買的多以自用需求為主。

統計顯示，全國的預售揭露件數在政策上路前達到高峰，市場有趕上車效應，6月預售揭露1.4萬件，寫下預售揭露以來的單月新高，不過7月量縮剩下6,600餘件，之後逐月回溫，10月又重新回到單月萬件水準。

10月除了北市以外，主要都會區的揭露量都呈現年增表現，揭露量最高的是桃園市的2087件，年增9成月增16％，台中市則是2,045件，月增15％年增86％，新北市1,771件年增7成且月增7％，高雄市900餘件，年增66％，台南市597件年增22％，不過南二都雙雙較上月微幅減少。

曾敬德指出，一手預售市場整體表現交易大致穩定，除了高單價、高總價產品交易較慢外，重劃區、捷運站、大面積基地開發案與科學投資題材區域，都仍是市場較為吸睛的產品，只要預售銷售狀況穩定，開發商也不太會遇到日後的囤房稅問題。