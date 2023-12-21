上市生技股永信（3705）轉投資54.71％的永鴻生技（6936）今（21）日向證交所送件申請股票上市，為今（112）年第 21 家國內公司申請股票上市。

永鴻國際生技公司負責人為李芳裕，公司實收資本額為6.63億元，主要產品為從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品等業務。

在獲利表現方面，111年稅前淨利1.31億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.69元，今年上半年EPS為0.63元。

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