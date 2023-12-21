永慶房產集團21日發布明年第一季房市前瞻報告，業務總經理總經理葉凌棋表示，本季打破多空對峙，看漲房價者大增、房價仍持續上揚，雙北以外今年漲約一成，超過市場原先預期，預售市場前十月總銷1.25兆元，價量雙增，預期明年房市呈「量緩價緩漲」格局，交易量約在30.4～31.3萬棟之間，守住30萬棟。
永慶調查顯示，由於消費者對於通膨常態化的預期，愈來愈多消費者認為房價難有下跌的空間，看漲房價比例明顯增加，打破前兩季多空對峙的局面，全台認為房價看漲比例增加6個百分點、至40％。
葉凌棋表示，過去一年來七都房價桃園、新竹、台南的年？幅均逾一成，台中、高雄也接近一成，只有台北、新北在4～6％。如果以這一波五年的房價漲幅來看，全台房價連漲了五年以上，其中2021年漲幅普遍達9～29％最為強勁，不過今年漲幅大約和去年相仿，大約在4～14％之間，房價持續上漲，的確超出年初時不少市場人士的預期。
預售市場也是呈現量價雙增的格局，雖然平均地權條例修正案7月上路限制預售屋轉售，但預售屋具備低自備款、付款輕鬆、可客變等優勢難以取代，自用、置產撐盤，平均每月交易量約7,400件左右，仍較去年同期成長，不過就住宅建照、開工戶數來看，推估今年全台住宅建照約在14.5萬戶，建商推案動能已經明顯趨緩。
葉凌棋表示，影響2024年房市四大變數包括經濟情勢、兩岸關係，地緣衝突、通貨膨脹，球經濟緩步復甦，升息循環已到末升段，除了國內總統大選結果與台海情勢未來發展，不確定性高外，明年有多國領導人選舉，加深區域政經局勢的不確定性，雖然全球通膨漸趨和緩，但國內碳費即將開徵，恐推升「綠色通膨」，加上工資上漲，預期國內通膨難降，房價也難有下修空間。
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