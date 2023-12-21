大陸宣布明年起，中止ECFA早收清單中12項石化產品的關稅減讓；台化PX及台塑化丙烯銷售品項均名列其中。對此，台化（1326）董事長洪福源表示，大陸公告終止ECFA部分項目對台化會有一定程度的影響，當中主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分，但是台化早有料想到關稅減讓可能有變，已有一些對策在處理因應，也會想辦法進一步再減輕影響的程度。
此外，台塑化（6505）董事長陳寶郎指出，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，主供應集團寧波石化基地所需，以前每月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯。不過，現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠，並已在試車，產量會慢開出，影響不大。
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