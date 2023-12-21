投組表現：

華義（3086） 表現最佳：取得新遊戲平台注入能量，新發售遊戲也帶旺營運漸佳。

澤米（6742） 表現最差：股價受季均線反壓，待消化整理後即可過高。

盤勢預測：

大盤受昨日美股大幅回檔影響，指數雖開低走高，終場依舊下跌91點，收在1,7543，成交量3,242億元；類股方面，運輸類股表現最佳，漲幅3.36％，電機類股表現最差，跌幅1.32％。權值股方面，台積電下跌8元，跌幅1.37％，收在577元。聯發科下跌7元，跌幅0.71％，收在976元。

展望後市，昨日美股雖大幅回檔，最主要的原因是面對即將而來的假期而進行資金的調節賣壓，整體多頭氣勢不減，且新台幣走勢依然健康，整體無需太過擔心。多頭市場看撐不看壓，在月均線沒有跌破之前，有拉回都是做多的好時機。選股上，可布局低基期且有漲價題材的類股，像鋼鐵、航運；接下來會陸續公布十二月的營收，投資人可針對十二月營收表現亮眼的個股選擇標的！

投組表現：

華義（3086）表現最佳，21日股價亮燈漲停，股價再創今年新高，成交量溫和放大，後市仍有上漲空間。

澤米（6742）表現最差，21日股價下跌2.75％，股價在季線63元附近有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走高，終場下跌91.46點，跌幅0.52％，收在17,543.74點，成交量3242.27億元。

類股方面，航運股表現最佳，漲幅3.25％，其他電子表現最差，跌幅1.36％，權值股台積電下跌8元，跌幅1.37％，收在577元。聯發科下跌7元，跌幅0.71％，收在976元。

展望後市，台股大盤受美股重挫影響，今日跳空低開後，最低來到17,442.76點，在季線止跌後，留下長達100點左右的長下影線，後續仍有反彈向上的機會。選股方面，航運股成為短期資金避風港，陽明、萬海、正德、四維航、裕民、慧陽-KY可持續追蹤。

投組表現：

華義（3086）表現最佳，智冠、網銀股權之爭白熱化，華義有想像空間

威宏（8442）表現最差，受大盤拉回拖累，股價回測10日線應有反彈機會

盤勢預測：

周四台股受美股重挫影響開低，外資賣壓導致電子股出現壓力，盤中一度回測月線支撐。內資之前逢高獲利出場資金，趁外資拋售時進場低接，盤中櫃買指數開低走高一度接近翻紅，顯示政府護盤與內資歸隊跡象。

周四資金輪動點火航運族群，受惠紅海停航消息，陽明、萬海攻至漲停，連帶長榮、台驊創高，買氣擴散至散裝航運轉強大漲。電子股同樣有族群表態，AI伺服器緯穎逆勢大漲5％，帶動廣達、緯創、技嘉與英業達開低走高，而整理許久的中低價IC設計，如安國、旺玖也出現買氣回流，維繫電子股人氣。盤面輪動快速，周四防疫三寶恆大、毛寶與康那香爆量走跌，顯示資金偏好短進短出。

周五因聖誕節前外資退場更加明顯，內資心態是周五行情關鍵，盤面留意智冠股權之爭帶動遊戲股資金熱絡，以及出量衝高的航運股續航力道。另可留意政策題材的軍工及碳權概念股買氣，搭配展覽題材的觀光族群有無發動。

投組表現：

華義（3086）表現最佳， 為遊戲類股受惠寒假，農曆年旺季效應加持，後續有機會創高。

國巨（2327）表現最差，突破格局間接拉回後，回測月線後有機會創新高。

盤勢預測：

受到美股創高後拉回，在權值股台積電領跌下，一度跌到月線支撐，但是在航運族群貨櫃三雄止穩下加上許多AI概念股開始低檔止跌，指數跌幅有收歛，雖然選前行情，個股作夢行情延續下，漲多可逢低布局。