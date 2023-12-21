展望2024年，市場將關注三大焦點，包括通膨走勢、全球經濟成長及利率政策。瀚亞投信表示，央行升息成效明顯，預料2024年核心通膨將持續降溫，也將有利於央行採取預防性降息，以因應經濟走緩，至2024年底，通膨數據應可降至目標水平。

瀚亞投信發表2024年第一季投資展望，點名持續看好印度、美國、日本及台灣股票市場；債市方面也將有望在停止升息後開始利多行情，尤其看好投資等級債與非投資等級債在2024年的表現。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美股將受惠於美國10年期公債殖利率回落，搭配穩健的經濟與向下的通膨數據，S＆P 500指數的獲利年增率將從2024年增速；在科技投資與人才延攬的規模經濟加持下，超大型公司將有表現機會，預料投資人也將積極投資AI與數位化轉型的產業與公司。

在2023年表現亮眼的日本股市，在2024年仍有三大利多支撐，並有望持續推升日股的表現。林如惠說，一、日本擺脫通縮困境，名目GDP成長將有利於企業獲利成長；二、國際資金配置日股比重仍低於平均，若日股持續保持強勁，有機會進一步吸引國際資金流入；三、日本企業的改革，包括已被要求積極活化資產，也可吸引資金進場投資。

印度指數於2023年創新高，2024年的總理大選已開啟序幕，11月份5個省份選舉結果，執政黨大獲全勝，奠定2024莫迪政府連續執政的信心。林如惠說，2024年印度指數將在印度政治穩定、施政與建設預算壓力解除、政經社會改革力道將延續之際，長期發展故事仍持續當中，而大選行情與選後行情也將持續推升印度經濟與股市表現。

台股方面，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，聯準會升息有望告終，市場預期貨幣政策有機會轉為寬鬆，而AI需求大幅成長，將提供台灣科技產業成長動能，預估2024年第一季大盤指數可望在16,700至17,500區間盤整；布局主流產業包括：AI伺服器、ASIC（特殊應用晶片）、網通／交換器、高股息概念股等。

劉博玄接著說，台股自2023年第四季反彈急漲後，評價位於偏高水平，加上年終消費旺季提前拉貨潮已過，股價將缺乏上漲動能，惟總統大選前政府將積極護盤，區間震盪機率較大，建議可在選後股市拉回時，逢低布局。

至於債市布局，瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，固定收益吸引力與需求升溫，投資人的既有部位建議可續抱，若是錯過前波利率高點者，可持續把握進場機會，相對看好投資等級債與非投資等級債的表現。

周曉蘭說，投資等級債的基本面仍健康，信評展望正面、債券價格仍在歷史低點，隨貨幣緊縮尾聲，通膨下降和經濟成長具有韌性，利差適度收窄，收益率小幅下降；在利率風險壓力減緩下，建議投資人可將長線資金布局在投資等級債，兼顧收益與穩定基本面。

非投資等級債方面，周曉蘭說，僅管2024年經濟很有可能會走弱，但基本面不差，下檔風險仍可控制，建議投資人可將6個月以上配置角度，以累積收益為主。新興市場債市則漸有轉機，惟預期全年來看應仍有不錯報酬。