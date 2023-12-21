美股獲利了結賣壓出籠，台股開盤即跳空下跌，新台幣兌美元匯率21日早盤也跟著開低，不過盤中台股跌幅迅速收斂，加上近月底及年底的出口商拋匯潮，穩住新台幣陣腳，終場新台幣重返31.2元價位，收在31.282元，升2.8分，匯價連二紅、並創近一周新高，總成交量僅13.26億美元。
匯銀主管分析，台北金融市場也不算脫鉤，早盤新台幣跟著台股下跌而趨貶，將新台幣一路往上拉到31.365元附近，隨後台股明顯反映選前偏多行情，沒多久跌幅就收斂，加上匯價貶至31.3元上方，對出口商而言是「甜甜價」，積極進場拋匯，助攻新台幣揚升，繼續向31.2元價位進攻。
根據央行統計，美元指數小升0.08％，主要亞幣升貶互見，日圓、新台幣轉強，各升值0.19％、0.09％，而韓元則重貶0.49％、人民幣貶0.17％、星幣貶0.08％。
匯銀主管表示，年底歐美一路從聖誕節放假到年底，部分外資已提前作帳，「該買該賣的都差不多了」，少了外資助陣，年底前剩下進出口商對作，兩大力道拉扯驅動新台幣是升是貶，而明年總統大選行情能否如市場預期發酵，也要留意近期總統候選人談話，選民意向才會更篤定，市場將更加明朗。
後續來看，短線先留意本周美國個人消費支出物價指數（PCE）公布，此數據是Fed最關注的通膨表現，假如PCE年增率繼續偏高，市場降息預期就被潑冷水，美元指數將獲反彈空間，反之，若持平或向下，美元將逐步回測102價位、甚至不排除更弱。
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