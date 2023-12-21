從水泥業轉型、多元發展的嘉泥（1103），21日在法說會上指出，轉型旅宿有成，今年以來沖繩飯店的營收已較去年成長84％，營運上已有盈利。

水泥、旅宿、裝卸倉儲及房產是嘉泥四大事業，今年前三季合併營收21.15億元，水泥營占43％、旅宿占24.7％、裝卸倉儲22.4％、房產約10％。

嘉泥目前的旅宿服務事業體的布局，沖繩飯店是100％持股、直接經營；策略投資包括義大利ROME持股40％；雲朗觀光持股23.1％。

另外，委託經營的沖繩豐崎 酒店，因通膨導致原物料及營建工程費用飆升，沖繩豐崎 酒店目前開發進度喊卡；嘉泥指出，要待原物料價格回檔、觀光市場榮景恢復，將積極與合作夥伴洲際酒店集團(IHG)討論最具效益的設計方案。

疫情過後，嘉泥指出，沖繩飯店的住房率已達85％。在觀光旅遊恢復下，沖繩的營運已有盈利。

嘉泥預期，沖繩飯店2024年的住房率還有上漲空間，明年獲利更會比今年好。

另外，嘉泥轉投資的人之初產後護理中心，營運據點主要在台北市、中山北路嘉新大樓內的中山館，以及敦化北路上的敦化館。還有中國大陸揚州館。

嘉泥表示，目前人之初在台灣的2個館的平均住房率達到6成5左右。目前營運已有正現金流。