森崴能源子公司富威電力（6994）21日登錄興櫃一般板交易，每股參考價38元，開盤跳空以49.4元開出，盤中最高來到68.9元，飆漲81.3％，收盤參考價66元，啟動興櫃蜜月行情。
由於富威電力是台灣電業自由化後，首批獲得民間售電執照的售電公司中第一檔興櫃股票，兼具ESG永續概念，極具指標意義，公司期望透過資本市場的資訊透明化，讓全民有機會參與投資綠電交易公司，共享從台灣走向國際化的售電新里程。
富威電力成立於2019年6月28日，同年12月取得台灣首批再生能源售電業執照，也是我國首批完成綠電交易的民間售電公司，提供最專業的技術與資訊安全保障，至今已簽訂的綠電交易合約超過百餘億元。主要業務為再生能源售電、儲能、節能及認證等全方位專業能源服務。
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