行政院拍板軍公教明（2024）年元旦起加薪4％，軍公教薪資是採「事先」發放，當月薪水固定1日入帳，雖然明年總預算已三讀，不過距離明年1月的發薪日只剩不到10天，竟傳出明年1月1日來不及入帳。
對此，行政院人事總處說明，行政院刻正就軍公教人員俸（薪）額表、專業加給表及主管職務加給表支給數額進行細部調整作業，待總統公布及行政院核定各項支給表後，溯自2024年1月1日生效，並函送各機關據以辦理薪資調整及補發作業。
官員舉2022年軍公教加薪為例，當年總預算案是1月28日經立法院三讀通過，總統於2月18日公布，在3月才補發1、2月的加薪差額。這次補發時間，各機關作業時程不同，最快是隨2月薪資發放，但不會跟年終獎金一起發。
此外，針對軍公教加薪4％議題，有教團怒批「打假球」，公私立大專校院進用職員有3萬多名，僅3成任職於公立大專的編制內職員，確定明年加薪，將近7成大專職員，明年調薪與否未獲保障，要求一體適用於所有公私立大專編制內與編制外職員。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：