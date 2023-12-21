行政院拍板軍公教明（2024）年元旦起加薪4％，軍公教薪資是採「事先」發放，當月薪水固定1日入帳，雖然明年總預算已三讀，不過距離明年1月的發薪日只剩不到10天，竟傳出明年1月1日來不及入帳。

對此，行政院人事總處說明，行政院刻正就軍公教人員俸（薪）額表、專業加給表及主管職務加給表支給數額進行細部調整作業，待總統公布及行政院核定各項支給表後，溯自2024年1月1日生效，並函送各機關據以辦理薪資調整及補發作業。

官員舉2022年軍公教加薪為例，當年總預算案是1月28日經立法院三讀通過，總統於2月18日公布，在3月才補發1、2月的加薪差額。這次補發時間，各機關作業時程不同，最快是隨2月薪資發放，但不會跟年終獎金一起發。

此外，針對軍公教加薪4％議題，有教團怒批「打假球」，公私立大專校院進用職員有3萬多名，僅3成任職於公立大專的編制內職員，確定明年加薪，將近7成大專職員，明年調薪與否未獲保障，要求一體適用於所有公私立大專編制內與編制外職員。