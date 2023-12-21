星宇航空（2646）今（21）日宣布，將發放1個月年終獎金，及調薪2,000元、新增交通津貼1,000元，並期許明年再創佳績。
星宇表示，2023年為疫後第一年，也可說是星宇營運元年，在全體同仁齊心迎戰各項挑戰下，持續奠基、拓展航網，使營運步入常軌、大幅躍進，雖本年度尚未能有大幅盈餘，為感謝全體同仁的付出與辛勞，將發放1個月年終獎金，及調薪2,000元、新增交通津貼1,000元，並期許明年再創佳績。
今年星宇開闢4個國家、8條航線，包含插旗北美開航洛杉磯及舊金山，成立台中辦事處、引進二架A350-900新機，飛機維修棚場啟用、保稅倉庫落成、推出首張聯名卡、加入國際航空運輸協會IATA、加入TSA Precheck、與美國阿拉斯加航空哩程合作、成為美國道奇隊及快艇隊航空合作夥伴等。
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