美國明年降息預期不斷加深，美元指數震盪走弱，新台幣兌美元匯價在金龍年可望揮別陰霾，看好台幣匯價翻揚，各大銀行紛紛提前布局，推出台幣高利存款搶攻市場。渣打銀行21日加入戰局，推出「龍喜利拉」新台幣優利活存專案，年利率最高加碼至2％。

觀察市場上台幣存款行情，除了聯邦銀數位帳戶提供新台幣活儲最高8％專案，永豐銀行也有3％高利；定存方面，王道銀6個月定存利率2％、滙豐銀也有6個月期定存優惠利率1.88％。

三大純網銀方面，LINE Bank12個月期定存利率達1.78％，將來銀行也有1.71％專案；樂天國際銀行則是新戶7天期利率1.6％。

至於本次渣打新推「龍喜利拉」專案，年利率最高加碼至2％，單一個人戶上限為300萬元，活動登錄期間即日起至2024年2月20日止。

不過，各大銀行設有條件，例如限定新戶或是針對較高資產族群，須存入較高金額才能想高利，並非人人皆適用。

渣打說明，當月新台幣活存新資金達新台幣80萬元 (含) 以上，新資金享加碼年利率至1.40％，200萬元 (含) 以上，則加碼至 1.60％。VISA金融卡累計達滿額、完成ACH扣款、完成公共事業費用自動扣繳額外加碼0.20％，全新合格優先理財貴賓額外加碼0.2％。

換言之，新台幣80萬元 (含) 以上專案年利率，合計最高加碼至 1.8％；新台幣200萬元 (含) 以上加碼至2％。專案活動登錄期間從2023年12月21日起至2024年2月20日止。優惠計息期間從2023年12月21日起至2024年3月20日止。