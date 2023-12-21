大陸國務院21日公布關稅調整方案指出，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）已完成降稅，繼續實施協定稅率，但國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作框架協定」部分產品關稅減讓的公告所涉及貨物除外。
公告指出，根據中國與有關國家或者地區已簽署並生效的自由貿易協定和優惠貿易安排，對20 個協定項下、原產於30個國家或者地區的部分進口貨物實施協定稅率。
其中，按照中國與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、韓國、澳洲、巴基斯坦、模里西斯和柬埔寨的自由貿易協定和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）進一步降稅。
此外，中國與東協、智利、新加坡、格魯吉亞自由貿易協定，中國與尼加拉瓜自由貿易協定早期收穫，以及與香港、澳門「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）等已完成降稅，繼續實施協定稅率。亞太貿易協定繼續實施。
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