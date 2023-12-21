金融股是存股族的最愛，但受到疫情的衝擊，今年許多金融股發不出股息讓苦苦等待的投資人欲哭無淚，舉例來說，曾經連續11年配息的開發金，過去一向是退休理財的熱門標的，今年一旦停發，對許多退休族的現金流重傷。
但2023年末，防疫險好不容易告一段落，如今聯準會又開始討論明年可能降息，屆時選銀行股的投資人會不會再次押錯寶？玩股網專欄作家「玩股特派員」表示，與其挑來挑去挑錯重點，乾脆考慮買檔純金融股組成的ETF元大MSCI金融（0055），其為一籃子金融股組成的ETF，不論在漲幅、殖利率、風險上都贏過玉山金、合庫金，買它存股總比胡亂投資、白忙一場要好得多。
0055為2007年7月上市，至今掛牌已經超過16年，最新規模17億元、受益人數1.4萬人。其成分股最高的為富邦金、比重接近11%；另外中信金、國泰金、兆豐金分別都接近10%，甚至還包含國內租賃龍頭中租-KY。「玩股特派員」表示，如果想大賺就要靠單押個股，但必須花更多時間研究，且未必能獲得好回報，若想買金融股、又想分散風險，就可以考慮0055。
以下是「玩股特派員」的文章分享：
金融股曾經是存股族一時之顯學，經歷2022年回檔後投資人又上了一課。隨著防疫險落幕、升息循環尾聲，要再度重啟佈局金融，要選單一金融股或是一籃子金融股？一樣都很純，要怎麼比個高下？本文以三個面向切入比較。
根據證交所統計，台股最新定期定額交易排行，前十名股票有7檔金融股。由於金融股是特許產業，過去很長一段時間波動相對穩定，殖利率表現也不錯，受許多存股型投資人喜愛，直到2022年受防疫險與股債雙跌影響而沈寂。
隨著防疫險落幕、聯準會開始討論升息循環末期，金融股也陸續從谷底回升。但是要重新佈局，要挑單一檔金融股？或是要轉向以純金融股組成的0055？
布局單一金融股，優點是可以挑龍頭或是偏好的經營業務，但風險就是容易受景氣波動影響。好比曾連續11年配息的開發金，就是膝蓋中了一箭斷在第12年。本來都是退休理財熱門標的，說不配息就不配息，對現金流的影響就會很傷。
也因為這樣，2023年熱門定期定額股票就轉向以銀行業務為主，包含兆豐金、玉山金、合庫金、第一金，正好囊括第2到5名。但即使現在表現好，之後開始降息，銀行股又會開始衰退，然後押錯寶的人只好再次換股。
投資除了算投報率跟殖利率，還有個重點是別把自己累死。到底要為了獲利單押「最強」的金融股，或是為了分散風險直接買0055？表現會差很多嗎？為了避免看單一可能不準，就用最多人定期定額的兆豐金、玉山金、合庫金的組合，從三個角度跟0055來切入比較。
◉ 三檔熱門金融股漲幅vs.0055漲幅
回測今年股價報酬率，若不論除息，以2023年到目前為止（註：時間為11月28日）的表現來看，個股表現唯一贏過0055的只有兆豐金，若以三檔表現平均來看，就會輸給 0055。也就是說，如果沒有一開始就選到兆豐金，那表現就會輸0055很多。
但也要注意到，兆豐金2022年從高檔回檔半年，足足回吐35%。從今年回頭來看績效，是一種倖存者偏差。
◉ 三檔熱門金融股殖利率vs.0055殖利率
以2023年全年度的現金配息來對照，配股就忽略，因為不算是現金流。
兆豐金配1.24元，殖利率3.1%（11/28收盤價39.65元）。
玉山金配0.189元，殖利率0.7%（11/28收盤價25.7 元）。
合庫金配0.5元，殖利率為1.9%（11/28收盤價26.75 元）。
但0055今年配出0.6元，目前殖利率2.5%。如果沒選到兆豐金，其他兩檔都會輸給0055，三檔金融股平均殖利率也輸給0055。
◉ 三檔熱門金融股風險分散vs.0055風險分散
從風險分散角度鐵定是0055比單一金融股好，現在整個ETF持股17檔金融股，甚至國內租賃股龍頭中租-KY都是成份股，比重最高的是富邦金接近11%，另外中信金、國泰金、兆豐金分別都接近10%，前四檔就包含銀行、壽險的組成。
結論是，買ETF是為了分散風險，這從金融股跟0055的回測數據就能得到驗證，當然如果你想大賺就要靠單押個股，但就必須花更多時間研究，也不一定能得到好的回報，搞半天結果白忙一場。
免責聲明：本文獲得「玩股網」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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