【時報記者張漢綺台北報導】詮欣(6205)引進Phi Capital子公司後，加速衝刺車用市場，受惠於Type C及T-BOX等新產品出貨放量，詮欣董事長吳連溪表示，公司最壞狀況已經過，隨著汽車佈局發酵，預估明年營收及毛利率均可望比今年好，2026年車用產品佔營收比重可望達50%，成為公司營運成長主要動能。

詮欣今天下午舉行法說會，詮欣日前公告完成私募，引進Phi Capital子公司「High Power International Co., Ltd.」和「卓毅貳投資有限合夥」，由於Phi Capital合夥人來自資深國際汽車與半導體領域，投資人主要為國內知名科技大廠以及國內外金融機構，Phi Capital近年來致力於推動全球國際汽車產業鏈資源與台灣電子科技產業相結合，且Phi Capital於今年10月27日與環旭電子共同完成自泰科(TE Connectivity)手中收購德國車聯網解決方案商Hirschmann Car Communication(以下稱Hirschmann)，詮欣與Hirschmann在高速/高頻連接器合作成為法人關注的焦點。

吳連溪表示，詮欣在汽車產品線佈局很廣，但公司要成長，一定要靠外力協助，Hirschmann以歐系大品牌車廠為主，初期將導入我們天線相關連接器產品，之後再導入攝影鏡頭及影音娛樂等相關連接器等；除Hirschmann，已開發4年的Type C連接器產品也開始發酵，今年出貨約100萬顆，預估明年可達380萬顆，預估到2030年總出貨量可達6500萬顆連接器；在EMS廠T-BOX方面，未來5年約有900萬片，由於每片約有4顆或9顆連接器，成長動能值得大家拭目以待。

受到終端需求疲弱影響，詮欣今年前3季稅後盈餘為1.48億元，每股盈餘為1.84元；累計前11月合併營收為12.51億元，年減27.69%；展望明年，吳連溪表示，今年是營運谷底，隨著工控客戶訂單增溫，12月合併營收可望比11月好，明年上半年會比今年下半年好，第2季有機會轉成年增，明年營收及毛利率都會比今年好。

就各產品來看，明年成長動能主要來自於汽車，今年車用產品佔比約14%到16%，預估明年佔比將拉升至20%到25%，公司目標是2025年佔比達30%，2026年佔比達50%，成為公司營收成長主要動能；PC+消費性產品佔比約10%到15%，預估明年與今年持平，IPC今年佔比約50%，預估明年成長10%到15%，通訊產品佔比約13%到15%，明年約成長15%到20%。