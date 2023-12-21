【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)今天宣布與榮剛(5009)結盟，換股比例價差不小，而榮剛一次取得智冠逾18％股權，即使智冠公司派持股也被稀釋，但市場人士認為，智冠此舉經過仔細計算，結盟後可控股權將直接過半，可說對網銀「寸土不讓」，在網銀股權被稀釋到25％左右，逼的網銀在聲明中直接挑明，審慎的檢討評估與智冠公司的投資關係，智冠明天重新交易後股價令人關注。

智冠與榮剛將以增發新股方式受讓對方增資發行新股，預計交易完成後，智冠將持有榮剛約10.44％普通股股權，榮剛將持有智冠約18.32％普通股股權。而換股比例1:2.2被網銀質疑損害股東權益，智冠發言人鍾興博對此表示，雙方約定交換股份3年內必須閉鎖不能買賣，且是以長期均價去設算，換股比例算法是雙方基於長期策略合作考量的結果。

這次榮剛一次拿到超過18％是對智冠公司派新增加的部分，光是這18％去對抗網銀被稀釋後的25％就已經足以抗衡；另外，智冠公司派原本可控制持股將近4成，稀釋後也逾3成持股，加上榮剛實拿的股份，過半是綽綽有餘。雖然網銀有1席獨董，但網銀如果要召開臨股會力拚翻盤，目前召開臨股會四大要素：1.董事會召集；2.獨董召集臨股會權利已改由審計委員會召開；3.大同條款後股東要召集持股過半才能召開；4.持有3％股權在1年以上，跟董事會請求召開；網銀現階段都無法達到這四個門檻，智冠與榮剛換股合作，業界認為，智冠寧願在換股比例上犧牲，也要完全阻斷網銀爭奪經營權的想法，智冠公司派可說「寸土不讓」，讓網銀搶下經營權機率歸零，也難怪網銀國際發出強硬聲明，甚至不排除考量投資關係。