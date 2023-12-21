油價隨紅海議題反彈攀揚，石化上游原料連動上漲；其中，SM因供給緊縮，加上苯原料勁揚50美元、乙烯彈升15美元，每噸報價強漲53美元，重回千美元水準，達1038美元。PTA、EG也在成本支撐下，報價攀揚33美元、25美元，每噸價格758美元、501美元。相關廠台塑化(6505)、台化(1326)、台苯(1310)、國喬(1312)及南亞(1303)、東聯(1710)營運加分。

此外，五大泛用樹脂最新現貨報價也多回穩、小漲。除LLDPE、PP上漲10美元、5美元；HDPE、LDPE及ABS、PS連袂持平走堅；至於PVC、EVA因大陸、印度需求趨緩，報價反向下跌20美元、25美元，每噸價格下探745美元、1230美元。

廠商表示，近期紅海爭議在提振原油走勢之際，也為能化品種帶來成本支撐；另受到航運運力下滑的影響，進口依存度高的化工品也將從中受益。

大陸SM供應減量，而成本支撐走強，生產企業陸續補漲，市場整理抬升，內銷江蘇市場價格上漲155元人民幣／噸。短期來看，成本端存在階段反彈機會，SM價格或跟隨繼續上行。

紅海爭端為EG帶來成本支撐，近期大陸EG價格大幅上行突破先前的震盪區間。大陸目前EG進口依賴度30％，年進口量高達700萬噸以上，主要進口來自中東和北美；在紅海爭端平息前，進口減量或有助行情上行驅動。

此外，大陸電石供應增加價格持續回落，11月中旬PVC檢修量開始回落，近期PVC開工率持續提升並維持高位，PVC供應有較大增量；受制庫存維持高位、終端需求不足，PVC再次出現反季節性下降。

分析師認為，大陸PVC內需疲軟，但部分地區有節前備貨需求，略有支撐，而台塑報價微降，出口難有支撐。市場預期，總體底部較穩，短期新增預售訂單有所增長，但難有大幅上行空間，中長期總體剛性需求走弱。