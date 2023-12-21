愛金卡公司旗下icash Pay持續深耕夜市商圈商機，持續推出夜市回饋活動，成為夜市支付的首選！為了感謝用戶支持，12月再度推出最受消費者喜愛的夜市回饋活動，「icash Pay迺夜市最好Pay」最高享50％點數回饋活動，邀請民眾一起逛台北五大知名夜市賺回饋。

icash Pay拓展支付據點不遺餘力，12月再新增四大通路合作，合作通路範圍涵蓋「臺北市立兒童新樂園」、「臺北小巨蛋冰上樂園」、「貓空纜車」及「東森寵物雲」等休閒遊憩據點，滿足民眾娛樂的需求。

icash Pay年末再推出「icash Pay迺夜市最好Pay」最高回饋50％的超強優惠活動，邀請民眾一起逛台北五大知名夜市賺回饋，涵蓋寧夏夜市、南機場夜市、臨江街夜市、華西街夜市及艋舺夜市，自12月22日至明年1月7日，使用icash Pay於台北五大夜市不限金額消費回饋30％ OPEN POINT點數（每戶回饋上限200點），綁定華南銀行信用卡或連結元大帳戶消費再享20％ OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限各100點），讓icash Pay陪你迺夜市。

此外，因應政府推動無現金支付政策，愛金卡公司與臺北捷運附屬場域合作，加入台北市立兒童新樂園、台北小巨蛋冰上樂園、貓空纜車等新上線場域，提供給民眾更方便、更完善的支付場景。

另，看準寵物商機，全台貓狗飼養登記數量已經遠超過新生兒人口，icash Pay掌握毛小孩商機，宣布12月底與最大的連鎖寵物店東森寵物雲正式合作上線，歡慶合作新上線祭出10％點數回饋，12月25日至2024年2月17日，icash Pay單筆消費滿1500元回饋10％OPEN POINT（每戶回饋上限200點），優惠不僅於此，新戶更加碼首付禮，即日起至12月31日前，加入icash Pay新戶並完成首筆消費即送50點OPEN POINT點數好禮，讓您享受更多超值回饋。