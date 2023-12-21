2023進入尾聲，台股從萬四奔向萬八，投資人荷包滿滿，買什麼賺什麼是今年每個股民的真實寫照，但投資貴在穩定持續，我們不只要今年賺，還要年年都能賺，但是資深股民一定都懂，自己選股偶爾可以命中幾支，但要每支個股都賺錢那可就難如登天。資金有限、沒把握時候你就可以考慮配點ETF，一次幫你買一包股票，ETF不只有讓你穩定領息的高股息ETF，也有讓你穩定打敗大盤追求超額報酬的ETF。

以今年台股最強ETF、漲幅超過7成的00733富邦臺灣中小來說，不少網友戲稱它是績效噴射機、怪物等級ETF，原因就是從過往績效看，00733除了年年打敗大盤外，去年股市大跌，績效也能在台股ETF中擠進前10，可謂台股ETF常勝軍。其中常勝策略就是利用台灣股市效率不高的特性，特別是中小型股票，關鍵網羅定審日前20日中小型飆股，簡單來說就是：漲什麼就買什麼，用這個策略，只需要有股價資料庫就可以，不用閱讀大量個股報告、新聞，不用觀察大戶分點進出，並且實測多年真的很有用。但這樣的策略對一般資金不多的股民來說不容易，最簡單還是直接買00733，一次買進多檔飆股，又能定期定額，資金分配上方便許多。

統計00733的季節效應，可以發現基本上1月份都是跌多為主，但2到7月看漲機率有7-8成！也就是說，布局00733勝率最高的策略就是1月下跌時一次買進，坐等賺錢，7月獲利了結後開始遊山玩水，等待再一年的投資機會，這麼容易又不費力的投資方式，何必付高額會費等投顧老師介紹飆股、被帶進帶出，不一定賺到錢還可能被大戶倒貨。至於股民最關心的成交量狀況，00733近期也開始有成交量放大的趨勢，觀察(21)日成交量來到1518張，相較前一日可說放大了2倍，建議股民可趁著台股近期若逢回時一次買足，坐等半年後獲利了結。