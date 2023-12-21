繼宣布中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分產品關稅減讓後，大陸國務院關稅稅則委員會辦公室21日公告，為增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，維護大陸產業鏈供應鏈穩定順暢，2024年1月1日起，大陸將對1,010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。
公告顯示，加快推進先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。
為保障人民生命健康，以高品質供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。
此外，降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅。為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。
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