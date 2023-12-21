【時報編譯張朝欽綜合外電報導】繼台積電(2330)的日本投資之後，據日本橫濱市的一份公告，南韓三星電子將在5年內在橫濱投資400億日圓(約新台幣87億元)，用於研究在日本建立先進晶片的封裝技術。日本政府將提供半數的補助。

三星在橫濱市所屬的神奈川縣已經擁有一個研發中心。據路透此前在今年3月的報導，三星考慮在神奈川建立一家封裝廠，以加強與日本晶片製造設備和材料商的連繫。

日本產業省表示，將為三星提供價值高達200億日圓的補貼，以便進一步支援日本國內晶片製造業的提振。

三星做出該投資決定之際，南韓和日本之間的緊張關係正在改善，因為美國正在鼓勵盟國攜手合作，共同對抗中國日益增強的技術實力。

三星從去年開始，就加強先進晶片的封裝部門。目前各家公司都在加強研發先進的封裝技術，包括將多個元件組合在一個封裝中，以改善晶片總體效能。

三星晶片業務負責人慶桂顯(Kyung Kye-hyun)在橫濱市政府的公告中表示，日本工廠將讓三星加強在晶片領域的領導地位，並與位於橫濱的封裝相關企業結成合作夥伴。