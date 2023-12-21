【時報記者王逸芯台北報導】嘉泥(1103)於今(21)日舉行法說會，總經理王立心指出，2023年對於嘉新水泥來說是一個逐漸展現轉型成果的一年，截至第三季止合併營業毛利率為12%。在基石事業如水泥、倉儲及房產事業的穩定營運，為財務帶來穩固的基礎；新事業體旅宿服務在疫情後持續成長帶動合併營收成長，截至第三季止合併營收增加33%，且對於本業營業毛利有著明顯的貢獻。

發言人金哲毅表示，業內整體營收成長表現仍以旅宿事業為亮點，嘉泥旗下的沖繩Hotel Collective飯店，平均住房率超過8成以上且平均房價接近2萬日圓，2023年前三季營收較去年同期成長116%，亮麗成績也反映在公司的合併財務報表上；而水泥銷售噸數、裝卸倉儲中轉噸數及房產出租率較去年同期小幅成長，皆維持穩定貢獻。在營業外收入方面，2023年前三季較去年同期增加1.18億，雖台泥股利去年減少，但轉投資於旅宿事業LDC及雲朗飯店的業績也在疫情過後大幅改善，其中LDC由虧轉盈。綜觀全局，嘉泥整體營運呈現正成長的趨勢。

值得一提的是，嘉新企業團轉型主要動能—旅宿事業體，營收占比從去年同期18%大幅成長至今年25%，主要受惠於疫後日本沖繩旅遊市場蓬勃發展。而為因應沖繩旅遊市場的高需求，沖繩那霸機場航班運量現階段雖尚未完全恢復，但預期隨人力供給改善後，航班增加將帶來更多旅客。2025年大阪世博會的舉辦，預計將帶來2800萬參觀旅客，外擴效益將進一步推升旅宿事業體的發展。