中國大陸明年1月取消我丙烯、對二甲苯等12個石化產品ECFA早收清單0關稅優惠，經濟部長王美花今天說，大陸突然發佈很明顯就是經濟脅迫，我們感到非常遺憾。經過分析，認為此對我「影響有限」。政策上除疫後條例、低碳化各有數十億經費在協助產業升級外，廠商如有需要，會提供額外加碼協助。至於對岸是否有下一步反制產品，她則不做臆測。

王美花表示經濟部有做產業分析，認為「影響是有限的」，主要有三個原因。一是過去對中國出口都四成以上，但今年前11月已降到三成五。9成都是中間財，在中國組裝後賣到全世界去。其中5成是半導體，所以台中貿易是互惠互利，好的合作對中國是有貢獻。

其次就12項取消優惠商品，今年到現在為止，相關產品出口到中國是18億美金，占整體出口比為1.3％。取消關稅回到WTO規定後，其中有16億只有1％至2％稅率。

第三是中國石化產能一直在大幅增加，中國市場變成紅海市場，競爭非常激烈。我石化產品對中國出口過去11個月裡，即使早收清單有關稅優惠，出口也降3成。因此石化業一定要做更多產品升級，以及開拓第三市場。

不論如何，廠商遭取消0關稅優惠也是事實。王美花表示，會積極協助廠商，讓風險降到最低，像疫後條例經費就有80億在協助，另外數位化或低碳化也有上百億經費，在協助廠商升級。如果廠商有需要，也會有額外協助(加碼補助)。

對於石化產業反應產業要升級沒那快，加上東南亞還有簽FTA優勢，衝擊很大。王美花說，跟石化業座談過，了解關稅是要突破的，高質化產品化怎樣更精準到其他市場去，會積極協助廠商做相關事情。

至於取消石化優惠後，中國下一步還會祭出甚麼反制措施？王美花說中國的經濟脅迫甚麼時候出手不會知道，也不做臆測。我們態度就是雙方都是WTO會員，應回到此架構下協商，就做最好準備。

至於美國商務部公告13家大陸企業列入「未經核實清單」，鴻海集團旗下生產網通、伺服器兩家子公司也上榜。王美花則說，未核實清單與實體清單不同，美國是要出口到大陸的公司要做更多盡職調查。現在國際供應鏈有更多管制措施，規範會越來越細膩。政府會把更多規範讓廠商更多了解，這光是12月北中南就都做了產業說明會。