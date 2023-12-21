中國大陸明年1月取消我丙烯、對二甲苯等12個石化產品ECFA早收清單0關稅優惠，經濟部長王美花今天說，大陸突然發佈很明顯就是經濟脅迫，我們感到非常遺憾。經過分析，認為此對我「影響有限」。政策上除疫後條例、低碳化各有數十億經費在協助產業升級外，廠商如有需要，會提供額外加碼協助。至於對岸是否有下一步反制產品，她則不做臆測。
王美花表示經濟部有做產業分析，認為「影響是有限的」，主要有三個原因。一是過去對中國出口都四成以上，但今年前11月已降到三成五。9成都是中間財，在中國組裝後賣到全世界去。其中5成是半導體，所以台中貿易是互惠互利，好的合作對中國是有貢獻。
其次就12項取消優惠商品，今年到現在為止，相關產品出口到中國是18億美金，占整體出口比為1.3％。取消關稅回到WTO規定後，其中有16億只有1％至2％稅率。
第三是中國石化產能一直在大幅增加，中國市場變成紅海市場，競爭非常激烈。我石化產品對中國出口過去11個月裡，即使早收清單有關稅優惠，出口也降3成。因此石化業一定要做更多產品升級，以及開拓第三市場。
不論如何，廠商遭取消0關稅優惠也是事實。王美花表示，會積極協助廠商，讓風險降到最低，像疫後條例經費就有80億在協助，另外數位化或低碳化也有上百億經費，在協助廠商升級。如果廠商有需要，也會有額外協助(加碼補助)。
對於石化產業反應產業要升級沒那快，加上東南亞還有簽FTA優勢，衝擊很大。王美花說，跟石化業座談過，了解關稅是要突破的，高質化產品化怎樣更精準到其他市場去，會積極協助廠商做相關事情。
至於取消石化優惠後，中國下一步還會祭出甚麼反制措施？王美花說中國的經濟脅迫甚麼時候出手不會知道，也不做臆測。我們態度就是雙方都是WTO會員，應回到此架構下協商，就做最好準備。
至於美國商務部公告13家大陸企業列入「未經核實清單」，鴻海集團旗下生產網通、伺服器兩家子公司也上榜。王美花則說，未核實清單與實體清單不同，美國是要出口到大陸的公司要做更多盡職調查。現在國際供應鏈有更多管制措施，規範會越來越細膩。政府會把更多規範讓廠商更多了解，這光是12月北中南就都做了產業說明會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：