【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.遠東新(1402)：每股成交價31.46元，成交量196萬6000股，成交金額6185萬360元。

2.台船(2208)：每股成交價20.75元，成交量50萬5000股，成交金額1047萬8750元。

3.台達電(2308)：每股成交價304.24元，成交量4萬9400股，成交金額1502萬9456元。

4.台達電(2308)：每股成交價303.91元，成交量5萬600股，成交金額1537萬7846元。

5.台積電(2330)：每股成交價578.46元，成交量2萬9000股，成交金額1677萬5340元。

6.台積電(2330)：每股成交價577元，成交量3萬5000股，成交金額2019萬5000元。

7.台積電(2330)：每股成交價576.4元，成交量7萬9650股，成交金額4591萬260元。

8.台積電(2330)：每股成交價576.39元，成交量9萬7350股，成交金額5611萬1566元。

9.智邦(2345)：每股成交價488.85元，成交量4萬3000股，成交金額2102萬550元。

10.智邦(2345)：每股成交價486.97元，成交量3萬5000股，成交金額1704萬3950元。

11.聯發科(2454)：每股成交價976.52元，成交量1萬7000股，成交金額1660萬840元。

12.聯發科(2454)：每股成交價975.24元，成交量7萬4000股，成交金額7216萬7760元。

13.玉山金(2884)：每股成交價22.9元，成交量122萬8098股，成交金額2812萬3444元。

14.欣興(3037)：每股成交價184.71元，成交量9萬股，成交金額1662萬3900元。

15.欣興(3037)：每股成交價177.97元，成交量14萬5000股，成交金額2580萬5650元。

16.健策(3653)：每股成交價691元，成交量3萬1000股，成交金額2142萬1000元。

17.力成(6239)：每股成交價144.07元，成交量31萬8720股，成交金額4591萬7990元。

18.力成(6239)：每股成交價144.06元，成交量17萬9280股，成交金額2582萬7077元。

19.緯穎(6669)：每股成交價1829.14元，成交量11萬4000股，成交金額2億852萬1960元。

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