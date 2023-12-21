為協助台商因應經營環境變化及協助大陸新世代台商企業永續經營，資誠聯合會計師事務所21日主辦「兩岸變局下新世代台商因應之道」研討會。由資誠聯合會計師事務所及中華民國全國工業總會解析大陸產業政策及兩岸發展的機會與挑戰，並探討大陸台商資金運用方向與金稅四期發展趨勢下永續治理，以及兩岸資產傳承應用及影響。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，大陸家族企業的經營就像在黑暗中摸索前進，一旦做出錯誤決策就可能對家族企業甚至家族資產造成巨大影響，因此須先具備策略高度，盤點家族企業治理藍圖中的缺點，評估重大決策的影響（例如資金、業務、人才、稅務以及法律風險）後，才能提高營運韌性。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄指出，為增強外資對大陸經營環境信心，大陸政策持續擴大改革開放，也透過政策重申真實合規資金跨境的流動便利性。新世代台商對於打造營運韌性，資金調整方向可思考資金跨境匯出回流母公司、對東南亞等地新市場投資或探尋大陸商機產業與資源進一步深化合作。

對於台商資金繼續探尋大陸深化合作的機會，林瑩甄觀察，大陸政府對整體產業發展規劃，例如大陸2030年碳達峰及2060年碳中和的雙碳目標政策，同樣帶給台商對於產業策略深化合作或多角化投資的發展契機。

林瑩甄提醒，台商在考慮新世代經營布局，可事前進行妥善的選址規劃，分析大陸各地區域型產業優惠政策及租稅優惠，並透過專業機構與政府單位洽談投資合作協議，避免不必要的投資承諾影響未來經營，同時在新世代經營成果達成預期時落地相關產業優惠。

徐丞毅指出，大陸台商正值世代交替，新世代台商面臨的挑戰只會更加嚴峻。第一代台商應規畫好傳承的時間表，對於交付對岸的股權、不動產或基金投資也須考量兩岸三地的稅務環境、資金監管等要求。

徐丞毅強調，傳承時須掌握三大原則，一是釐清家族利害關係；二是凝聚家族治理共識；三是利之所趨，借力使力，才能靈活運用傳承工具。