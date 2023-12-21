據TrendForce研究報告顯示，2023年DDIC（面板驅動晶片）的價格多是持平或小幅下滑，2024年在大尺寸應用如電視、電競液晶監視器、商務筆電換機等需求增長的帶動，面板出貨將會有一定程度的成長，連同激勵DDIC的需求同步上升，但在面板價格仍有壓力的情況下，預期2024年DDIC價格仍會持續緩跌。
回顧2023年DDIC市場，TrendForce表示，即便電視面板價格的回彈，對面板廠來說整體壓力並未解除，仍持續對上游端零組件端施壓降價。因此，DDIC供應商不僅需要優化產品設計以降低成本，同時也要尋求更有效益的晶圓代工廠合作，成本下降才有空間讓利。
目前, 陸系晶圓代工廠以後進者的姿態進入市場, 在中國大陸要求國產化的政策支持下積極擴產，為了爭取訂單及提升產能的前提下，在價格競爭上擁有絕對的優勢, 吸引各家DDIC供應商投片。從2023年下半年開始，受惠於旺季備貨效益發酵，生產稼動率即滿載，並且持續進行產能擴產計畫。相較之下，台系八吋晶圓廠受到需維持獲利的壓力，價格競爭力相對弱勢，導致稼動率自今年起一路跌至五成。
然而，由於2024年第一季市場進入傳統淡季，各大面板廠計畫維持產能控制策略，限制投片與產出，目的要抑制過多的供給可能造成面板跌價。與此同時，對前端零組件的拉貨也將降到低點。在面板廠與DDIC廠商對未來保守備料的情況下，當2024年第二季終端需求快速拉升，促使面板廠對上游零組件開始拉貨，但當下是否有足夠的庫存足以對應，恐是2024年上半年供需的觀察重點。
此外，值得注意的是，由於面板產能高度集中在陸系面板廠，伴隨中國加速落實零組件國產化的策略，過去一直穩居DDIC領先供應商的台系廠商，開始感受到壓力，不僅只是價格與技術的競爭，後續營運策略也可能受影響，未來市占率變化將有更多不確定性。TrendForce表示，在這樣的壓力下，台系廠商在技術創新與研發投入更加重要，滿足高階顯示技術日新月異的需求，以建立品牌形象與難以取代的市場定位。
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