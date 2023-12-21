受到美股拖累，以及中國大陸宣布暫停ECFA 12項優惠等利空因素影響，台股加權指數下跌91點，收在17,543點，盤中一度失守17,500點關卡，盤中最低17,442點，差點失守月線。外資連續9日買超後，轉買為賣，三大法人今日共賣超80億元。
在總統大選前3個禮拜，中國大陸關稅稅則委員會今日宣布，自明年元旦起，終止ECFA中關於丙烯、丁二烯等12種台灣出口塑膠原料的關稅優惠。更有傳聞指出，下一波停止優惠的可能是汽車零組件。
消息一出，塑膠廠商股價出現震盪，塑膠指數一度跌破季線，不過個股跌幅並不大，台塑跌0.5％、南亞跌1.19％。化學工業類也是一片綠油油，台肥跌2.78％、和桐下跌0.32％。
由於全球資料中心需求增加，美光盤後跳漲4％，帶動記憶體族群上漲。包括華邦電、南亞科、點序、品安、威剛等。
軍工概念股也表現較為強勢，包括寶一、邑錡、亞航、雷虎、駐龍等。
紅海危機遲遲未能解除，使得運價將繼續走高，航運指數上漲3.36％。最具指標性的長榮，拉出5根紅棒，逼近填息。股價較低的陽明則在午盤攻上漲停，收在55.4元，交易量暴增到33萬張。萬海也飆漲9.35％，成交量衝上8.2萬張。
專家指出，歐洲航運比重較大的是長榮和陽明，因此紅海危機帶來的短期利多，對這兩檔股票有利，其他航商歐洲航線比例較低，投資人需清楚區分。
海運受阻，空運來補，長榮航空今日成交量暴增到4.6萬張，漲幅1.79％。
另外，昨日AI PC相關類股飆漲，今日火力暫歇，但是影響力擴散到更大的整個AI族群，包括緯穎、系微、立積、英業達、廣達等。
三大法人中，外資賣超27.6億元、投信賣超19.7億、自營商賣超32.7億，三大法人合計賣超80億元。
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