【時報-台北電】全福生技(6885)公告乾眼症新藥BRM421第一次三期臨床試驗數據解盲之分析結果。

研發新藥名稱BRM421用於治療乾眼症疾病，預計進行執行三期臨床試驗，並積極尋找授權合作對象。三期臨床試驗(BRM421-22-C001)主要療效指標數據解盲，未達臨床及統計顯著意義。

本項試驗已完成解盲數據分析，後續待取得完整數據後，進行細部分析，並完成三期臨床試驗全部分析報告，未來開發計畫將依與法規單位溝通交流結果、國際授權狀況而定。（編輯：沈培華）

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