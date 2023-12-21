大陸股市21日先跌後升，上證指數高收16點，收復2,900點。兩市成交額合計增加一成至人民幣（下同）7,325億元。
香港信報報導，上證指數最多跌20點或0.69％，低至2,882點後回升，最多升22點或0.76％，高至2,924點，全日收盤報2,918點，升16點或0.57％，成交額為3,159.44億元。
深成指最多跌52點或0.57％，低至9,106點後轉升，午後升幅擴大，最多升127點或1.39％，高至9,286點，全日收盤報9,257點，升98點或1.08％，成交額為4,165.43億元。
滬深300指數報3,330點，升33點或1.01％，創業板指數報1,832點，升29點或1.65％。
各類股普遍造好，酒店旅遊股升逾2％，房地產、有色金屬、金融、鋼鐵、石油股靠穩，物資外貿、傳媒娛樂、煤炭股偏軟。
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