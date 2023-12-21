【時報-台北電】中裕(4147)112年12月21日公告，依據美國FDA建議修正TMB-365/380合併用藥二期臨床試驗設計。

中裕基於確保未來執行三期臨床試驗有效性成功機會，經評估後決定採納主管機關意見，擬調整為優先執行20人核心組2a臨床試驗(24周)，全數以兩個月注射一次方式進行，後續再執行適當人數之2b臨床試驗(48周)。

TMB-365/380合併用藥2a期臨床試驗將加速預計於113年底全部完成，並接續2b期臨床試驗，並視期中分析結果評估是否有機會於115年下半年度提前啟動開始三期臨床試驗。

中裕強調，本次二期臨床試驗設計之調整，並不影響112年度現金增資案之資金總額、資金來源、計畫項目以及113年度公司預算及財務收支等項目。僅配合修正臨床計畫微幅修正114Q2至115Q4相關之預計運用進度以及預計可能產生之效益相關內容。(編輯：廖小蕎)

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