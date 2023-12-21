【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在接續華爾街周三尾盤的暴跌之後，歐股周四早盤走弱，房地產股和汽車股領跌；目前投資者等待美國更多的經濟數據公布，以追蹤全球利率走勢的線索。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.99點或0.30%，為475.95點，預計周四將止步於連二漲。
市場出現廣泛的拋售，汽車股領跌，下跌1.1%。利率敏感的房地產股下跌0.6%。
市場目前關注美國的第三季GDP數據，以及失業請領救濟的人數，以尋找更多聯準會降息的線索。
在個別股票方面，瑞士電信跌0.9%；此前新聞報導指出，該公司正考慮收購沃達豐(Vodafone)在義大利的業務。
更廣泛的電信股指數下跌0.2%。
德國商業銀行(Commerzbank)上漲2.9%，該行獲得歐洲央行的批准，回購6.0億歐元的股票。
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