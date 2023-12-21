繼中鋼之後,中鴻鋼鐵公司21日開出明年1月份內銷盤價，全面調漲各項產品價格，每公噸漲500至800元；外銷價格部份則每公噸漲30至50美元。
中鴻12月21日開出113年1月份內銷及113年2月份外銷盤價，其中內銷價格部份,熱軋每公噸漲500元、冷軋調漲500元、鍍鋅調漲800元。外銷價格部份,則依產品及地區別每公噸調漲 30~50美元，實際報價視當地市場行情而定。
對於這次盤價,中鴻表示,總體經濟方面，隨著歐美通膨持續改善，12月份聯準會（Fed）繼續維持利率不變，並傳遞結束升息、明年降息3碼的訊號，顯示全球貨幣政策轉折將近。此外，中國大陸政策延續寬鬆，預計人行明年仍將啟動降準、降息，有望帶動消費及投資需求回升，全球經濟將可保持穩定成長。
且中國大陸方面，國統局11月粗鋼日均續創年內低點為253.67萬噸，連續五個月下降，鋼鐵供給持續收縮。另，六大國有銀行日前完成與房地產企業座談，並積極表態支持房企融資，除可防範及化解風險，亦有助推動產業轉型，包括加速保障性住宅等「三大工程」建設，將有利後續鋼鐵需求回升。
中鴻指出,總體來看，鋼市供需明顯改善，煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦相繼開出紅盤，為貼近國際行情並反映鋼市展望，這次內外銷盤價順勢調漲。
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